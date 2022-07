POL-MG: Zeugensuche nach Brandereignis

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 5. Juli, 18.45 Uhr, und Mittwoch, 6. Juli, 7 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Testcontainer Odenkirchen eingebrochen. Hinein gelangten sie durch die zersplitterte Glasscheibe eines Fensters, nachdem sie zuvor versuchten hatten, selbiges gewaltsam aufzuhebeln. Aus dem Container stahlen sie technisches Equipment bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Tatort liegt an der Kölner Straße, genauer ...

