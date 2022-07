POL-MG: Einbruch in Testcontainer

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 6. Juli, einen 41-jährigen Mann bei einem Einbruch in eine Discounter-Filiale gestellt und vorläufig festgenommen. Bei ihm fanden die Beamten Diebesgut und Betäubungsmittel. Gegen 0.00 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Einbruch in eine Discounter-Filiale an der Straße An der Bahn in Rheindahlen-Mitte. Vor Ort ...

mehr