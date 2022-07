Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickbetrug per Telefon

Mönchengladbach (ots)

Eine Frau aus Odenkirchen-West ist in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch, 6. Juli, von Trickbetrügern angerufen und mit einem falschen Gewinnversprechen um Geld betrogen worden.

Die 67-Jährige erhielt den ersten Anruf am Montagmittag. Am Telefon erklärte ihr eine Frau, dass sie eine fünfstellige Geldsumme bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Damit eine Sicherheitsfirma das Geld zu ihr bringen könne, müsse sie allerdings mit einem niedrigen vierstelligen Betrag in Vorleistung gehen. Das Geld müsse sie über Google-Pay-Karten zahlen.

Durch die geschickte und einnehmende Gesprächsführung schöpfte die 67-Jährige keinen Verdacht und zahlte das Geld am Dienstag mit Hilfe von Google-Pay-Karten an die vermeintliche Sicherheitsfirma. Als sich die Frau am Mittwoch wieder bei ihr meldete und eine weitere deutliche höhere Zahlung verlangte, um die angebliche Gewinnsumme zu transportieren, erkannte die 67-Jährige den Betrug und meldete den Vorfall der Polizei.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen, kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.

Die Täter geben klare Zahlungsanweisungen: Sie fordern ihre Opfer beispielsweise dazu auf, Prepaid-Karten für Online-Käufe, wie zum Beispiel paysafecard zu erwerben. Diese Karten gibt es als Gutscheine an vielen Tankstellen sowie in Einzelhandelsgeschäften. Mit dem paysafecard-Gutschein erhält der Käufer eine individuelle Nummer (PIN). Diese Nummer ist quasi Bargeld, denn wer sie hat, kann damit im Internet einkaufen. Deshalb erfragen die Betrüger unter einem Vorwand die Gutschein-Nummer bei ihren Opfern, um damit im Internet auf Einkaufstour gehen zu können.

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...).

Weitere Informationen und wichtige Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell