Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Heckscheibe an einem BMW eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Täter in der Oberdorfstraße in Rielasingen an einem schräg gegenüber der Abzweigung Feuerwehrstraße abgestellten BMW absichtlich die Heckscheibe eingeschlagen. Für die Tat verwendete der Unbekannte einen vermutlich in der Nähe aufgefundenen größeren Stein. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Die Polizei Rielasingen-Worblingen (07731 917036) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

