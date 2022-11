Ulm (ots) - Gegen 12.30 Uhr rief eine Frau bei einer Seniorin in Westerheim an. Die angebliche Tochter sprach mit weinerlicher Stimme und erzählte der Angerufenen von einem Unfall. Dabei sei auch jemand ums Leben gekommen. Um eine Gefängnisstrafe für ihre Tochter abzuwenden, müsse die Seniorin eine Kaution in ...

mehr