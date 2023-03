POL-FR: Freiburg: Unbekannter Jugendlicher soll Frau belästigt haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am frühen Sonntagabend, 12.03.2023, gg. 18.00 Uhr, entzündete sich zum Kerzenziehen erhitztes Wachs in einer Küche in Au. Dabei griff das Feuer auch auf den Fußboden über. Zwar konnte das Feuer schnell gelöscht werden, dennoch war so viel Rauch entstanden, dass die drei Familienangehörigen wegen eingeatmetem Rauchgas vor Ort ärztlich versorgt ...

mehr