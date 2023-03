Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Niederbreitbach (ots)

Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagmittag kam es im Hegerweg in Niederbreitbach zu einer Verkehrsunfallflucht. An der Wohnanschrift des Geschädigten ist sein abgestellter Anhänger an der Plastikabdeckung des linken Reifens vermutlich durch ein vorbeifahrendes größeres Fahrzeug (möglicherweise Traktor o.ä.) beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

