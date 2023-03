POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neuwied (ots) - Am heutigen Dienstag, 07.03.2023, wurde der Rettungsleitstelle Montabaur ein Kellerbrand in einem Anwesen in Neuwied ST Engers, Freiherr-vom-Stein-Straße, gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Hauseigentümer den Brand zunächst eigenständig löschen können, jedoch war das Feuer wieder aufgeflammt. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich ...

