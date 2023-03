Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kellerbrand in Neuwied ST Engers geht glimpflich aus

Neuwied (ots)

Am heutigen Dienstag, 07.03.2023, wurde der Rettungsleitstelle Montabaur ein Kellerbrand in einem Anwesen in Neuwied ST Engers, Freiherr-vom-Stein-Straße, gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Hauseigentümer den Brand zunächst eigenständig löschen können, jedoch war das Feuer wieder aufgeflammt. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht. Personen wurden nicht verletzt, aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Haus derzeit jedoch unbewohnbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen, die endgültige Ermittlung der Brandursache steht jedoch noch aus. Die Bewohner des Hauses waren durch einen Rauchmelder auf den Brand im Kellergeschoss aufmerksam geworden. Im Einsatz waren die Löschzüge aus Engers und Heimbach-Weis sowie der Löschzug Stadt, darüber hinaus waren das DRK und die Polizei Neuwied vor Ort. Die Freiherr-vom-Stein-Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell