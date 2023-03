Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Waschmaschine gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

In der Zeit von Montag bis Donnerstag verschaffte sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße und brachen dort in Kellerabteile ein. Neben Elektro-Werkzeugen wurde auch eine Waschmaschine entwendet. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 33010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell