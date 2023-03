Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 Kriminalitätsentwicklung im Bereich der Polizeidirektion Neuwied für das Jahr 2022

Ein Dokument

Polizeidirektion Neuwied (ots)

Im Jahr 2022 wurden im Polizeipräsidium Koblenz insgesamt 68.278 (2021: 58.962) Straftaten in der PKS erfasst, davon 16.078 (2021: 14.012) Straftaten in der Polizeidirektion Neuwied. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies für die Polizeidirektion Neuwied insgesamt eine Zunahme um 2.066 Straftaten (+14,7%). Für den Kreis Neuwied wurden 942 Straftaten mehr erfasst als im Jahr 2021, im Kreis Altenkirchen waren es 1.124 Straftaten mehr als im Vorjahr.

Die Polizei hat im Jahr 2022 im Bereich der Polizeidirektion Neuwied insgesamt 10.990 Straftaten aufgeklärt. Die Aufklärungsquote liegt um 0,4% Punkte niedriger als im Vorjahr und beträgt 68,4%. Die Aufklärungsquote im Polizeipräsidium Koblenz liegt bei 63,2%.

In der Polizeidirektion Neuwied liegt die Häufigkeitszahl bei 5.126 Fällen, im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz bei 5.478. Im Jahr 2022 hat die Polizei im Bereich der Polizeidirektion Neuwied 7.650 Tatverdächtige registriert. Das sind 539 Tatverdächtige mehr als 2021.

Der Anstieg der Fallzahlen erstreckt sich in unterschiedlicher Ausprägung über nahezu alle Obergruppen der PKS und ist maßgeblich auf die niedrigen Fallzahlen des Vorjahres, in welchem aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens sehr niedrige Fallzahlen zu verzeichnen waren, zurück zu führen.

Weiterführende Informationen zur Polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2022 der Polizeidirektion Neuwied können der Anlage entnommen werden. Es wird ergänzend auf die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik im Polizeipräsidium Koblenz vom 07.03.2023 sowie auf die Veröffentlichung des Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.03.2023 verwiesen.

Die Bediensteten der Polizeidirektion Neuwied werden auch weiterhin in gewohnter Weise dafür sorgen, dass die Menschen in unserem Dienstbezirk in Sicherheit leben können.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell