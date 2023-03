Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei in Wissen sucht Zeugen nach Unfallfluchten

Wissen (Sieg) (ots)

Am Morgen des 06.03.2023 wurde der Polizeiwache in Wissen eine Verkehrsunfallflucht in Wissen (Sieg) mitgeteilt. An der beschriebenen Unfallstelle im Bereich der Schulstraße hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Absperrung mit der Aufschrift "Grundschule Kita" umgefahren und so beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 500.- Euro.

Ebenfalls am 03.03.23 wurde Mittags eine weitere Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht. In der Kolpingstraße in Wissen wurde vermutlich beim Rangieren ein Jägerzaun beschädigt - auch hier flüchtete der Verursacher unerkannt. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei hier von einem weißen Fahrzeug aus, die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeugführer dauern an. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei in diesem Fall auf ca. 150.- Euro.

Die Polizei in Wissen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise.

