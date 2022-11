Polizei Hamburg

POL-HH: 221127-5. Polizei nimmt vier mutmaßliche Drogenkuriere fest

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: September 2022 bis 25.11.2022, Abendstunden Tatorte: Hamburger Stadtgebiet

Fahnder des Rauschgiftdezernates (LKA 62) haben Freitagabend drei Männer (25, 27 und 28) sowie eine Frau (26) vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, seit September dieses Jahres Handel mit Kokain in nicht geringen Mengen betrieben zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen hatten die Beamten auf die Spur des Quartetts geführt. Diesen zufolge hatten die Vier die Drogen in einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd gelagert und von dort nach telefonischer Bestellung an rund 270 Personen ausgeliefert.

Freitagabend schlugen die Fahnder mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos (LKA 24) sowie Beamten des Polizeikommissariats 31 zu. Den 25-jährigen Syrer nahmen sie zunächst auf offener Straße in Uhlenhorst, den 28 Jahre alten tatverdächtigen Aserbaidschaner wenig später in der Wohnung in Barmbek-Süd vorläufig fest. Während der Vollstreckung des durch die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkten Durchsuchungsbeschlusses erschien auch die deutsch-türkische Mieterin und wurde festgenommen.

Im Rahmen der Durchsuchung beschlagnahmten die Beamten rund 460 Gramm portioniertes Kokain, knapp 8.300 Euro Bargeld, Verkaufsutensilien sowie Mobiltelefone.

Parallel dazu gelang es den Ermittlern, den 27-jährigen Türken während einer mutmaßlichen Auslieferungsfahrt zu lokalisieren und in der Nähe der Wohnung festzunehmen. Ihm nahmen die Polizisten 150 Euro mutmaßliches Dealgeld und ein Smartphone ab.

Das Quartett wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen der Untersuchungshaftanstalt zugeführt. Zudem beschlagnahmte die Polizei drei von den mutmaßlichen Drogenhändlern als Auslieferfahrzeuge genutzte Smarts.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des LKA 62, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Kommunikationsmittel, dauern an.

