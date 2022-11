Polizei Hamburg

POL-HH: 221127-2. Zeugenaufruf: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Hamburg-St. Georg - Polizei beschlagnahmt Fahrzeug und Führerschein

Hamburg (ots)

Zeit: 26.11.2022, 00:39 Uhr

Ort: Hamburg-Rotherbaum, An der Verbindungsbahn bis Hamburg-St. Georg, An der Alster

Beamte der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) haben in der Nacht zu Samstag einen 20-jährigen Pkw-Fahrer im Hamburger Stadtteil St. Georg angehalten. Er wird verdächtigt, sich zuvor mit einem noch unbekannten Mercedesfahrer ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen geliefert zu haben.

Die beiden Mercedes AMG waren den Polizisten bereits An der Verbindungsbahn in Hamburg Rotherbaum aufgrund kraftvollen Beschleunigens und häufiger Spurwechsel aufgefallen.

Nachdem beide die Kennedybrücke in Fahrtrichtung Osten passiert hatten und nach links in die Straße An der Alster abgebogen waren, beschleunigten sie - mittlerweile nebeneinanderfahrend - ihre hochmotorisierten Fahrzeuge erheblich.

Im weiteren Verlauf gelang es den Einsatzkräften, den 20-jährigen Mann mit deutsch-afghanischer Staatsangehörigkeit anzuhalten. Sowohl sein Führerschein als auch sein blauer Pkw wurden beschlagnahmt.

Gegen ihn sowie den namentlich noch nicht identifizierten weiteren Mercedesfahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Die Ermittlungen der VD 2 dauern an.

Zeugen, die die Fahrmanöver der beiden Mercedes AMG beobachtet haben und/oder den Fahrer des schwarzen Pkw beschreiben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

