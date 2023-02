POL-AA: Backnang: Falschen Gang eingelegt

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: In Gegenverkehr geraten Am Donnerstagvormittag gegen 09 Uhr befuhr ein 60-jähriger Opel-Fahrer die K2573 in Richtung Hessental. Hier wurde er durch die Sonne geblendet und geriet deshalb in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 37-jährigen Fiat-Fahrerin. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7500 Euro. Wolpertshausen: Unfall ...

