POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht - Unfall

Fellbach: Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Stuttgarter Straße kam es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung. Ein 53-Jähriger habe mit seinem Fahrzeug gegen 20.15 Uhr das Parkgelände verlassen wollten, als sich ihm drei Männer in den Weg stellten. Der Autofahrer habe daraufhin gestoppt und sei ausgestiegen. Er sei von den Männern daraufhin festgehalten und geschlagen worden. Hierbei wurde der 53-Jährige auch mit einem Gegenstand am Kopf verletzt. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Sulzbach an der Murr: Wer fuhr bei Rot?

Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr ereignete sich auf der Backnanger Straße (B14) ein Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Nissan-Fahrerin befuhr die B 14 in Richtung Backnang, als zeitgleich ein 69-jähriger Ford-Fahrer aus Richtung Spiegelberg kommend (L 1066) in die B 14 einbog. Die beiden Autos stießen zusammen, wobei sich der 69-Jährige leicht verletzt. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Weil unklar ist, wer bei Rot in die ampelgeregelte Einmündung einfuhr, sollten sich bitte Unfallzeugen mit der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

