POL-AA: Ostalbkreis: Pizza im Ofen vergessen - Zwei Leichtverletze durch Rauchgasvergiftung - Technischer Defekt - Unfallflucht - Tankanlage beschädigt - Sonstiges

Hüttlingen: Pizza im Ofen vergessen

Gegen 2.30 Uhr am Donnerstagmorgen löste in einer Wohnung in der Neuen Straße der Rauchmelder aus, weshalb sowohl die Polizei, als auch die Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen ausrückte. Vor Ort trafen die Beamten in der Wohnung auf einen 32-Jährigen, der wohl eine Pizza in den Ofen geschoben hatte und sich dann auf die Couch gelegt hatte. Da seine Wohnung stark verraucht war, wurde der 32-Jährige vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand keiner.

Aalen-Wasseralfingen: Zwei Leichtverletze durch Rauchgasvergiftung

Ein technischer Defekt an einem Wasseraufbereiter im Keller eines Gebäudes im August-Macke-Weg war die Ursache eines Feuerwehreinsatzes am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr. Die 19-jährige Bewohnerin bemerkte die starke Rauchentwicklung und ein kleines Feuer, welches sie mit einem Feuerlöscher löschte. Die 19-Jährige und ihr 18 Jahre alter Bruder wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen war mit 6 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort.

Aalen: Technischer Defekt löste Feuerwehreinsatz aus

Mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in die Gartenstraße aus, nachdem vor dort ein Brand gemeldet worden war. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hielten sich sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses vor dem Gebäude auf. Nachdem sich in der Wohnung, aus welcher der Alarm kam, niemand aufhielt, wurde die Türe von Kräften der Feuerwehr geöffnet. Im Wohnzimmer wurde ein verschmortes Kabel und Überreste eines Mehrfachsteckers aufgefunden, der vermutlich auf einem Stuhl lag und diesen in Brand setzte. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht; alle Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück, nachdem das Gebäude gut durchgelüftet worden war.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 20.000 Euro Sachschaden

An der Einmündung B 29 / Kreisstraße 3325 (Affalterried) missachtete ein 41-jähriger VW-Fahrer am Mittwochabend gegen 21 Uhr die Vorfahrt eines 56-Jährigen, der ebenfalls mit einem VW unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Autofahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwochnachmittag zwischen 14.45 Uhr und 15.10 Uhr einen VW Golf, der auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gartenstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Tankanlage beschädigt

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den der Fahrer eines Lkw am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr verursachte, als er mit seinem Fahrzeug eine Tankanlage auf dem Areal einer Tankstelle in der Max-Eyth-Straße beschädigte.

Rainau: Fahrzeug übersehen

Beim Ausparken seines Skoda aus einer Parkbucht auf der B 290 übersah ein 44-Jähriger am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr den BMW eines 61-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Unfallverursacher leicht verletzt; er wurde ins Krankenhaus nach Ellwangen gebracht. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.

Bopfingen: Unfallflucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines Dacia beschädigte am Mittwochnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 15.50 Uhr einen Opel, der in der Wiesmühlstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, konnte der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nennen; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Sachbeschädigung

Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstagmorgen zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr eine Stehleuchte, die in einem Steingarten im Altmühlweg aufgestellt war. Der Hausbesitzer beobachtete den Täter, der sich wohl auffällig verhielt, laut lachte und sang. Der Täter ist ca. 175 bis 180 cm groß. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Zwei leicht Verletzte - Zeugenhinweise erbeten

Im Rahmen der Streife stellten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd kurz vor 4 Uhr einen kleinen Brand an einem E-Scooter vor einem Supermarkt in der Oderstraße fest, den sie mit einem Feuerlöscher selbst ablöschen konnten. Kurz drauf bemerkten sie auch ein Feuer in einem Gebüsch bzw. an Briefkästen eines Mehrfamilienhauses, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Sämtliche 46 Bewohner des Gebäudes mussten ihre Wohnungen verlassen; hierbei wurden wegen der zwischenzeitlich verrauchten Fluchtwege zwei Personen leicht verletzt. Bei dem Einsatz waren insgesamt neun Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Bartholomä: Auf die Gegenfahrspur geraten

Auf rund 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 51-Jähriger am Mittwochabend verursachte. Gegen 18 Uhr befuhr er mit seinem VW die Landesstraße 1162, wo er auf winterglatter Fahrbahn und wegen unzureichender Bereifung auf die Gegenfahrspur geriet. Sein Fahrzeug prallte dort mit dem Toyota eines 19-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Mutlangen: Unfall verursacht und weitergefahren

Mit ihrem Opel Corsa befuhr eine 47-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr die Wetzgauer Straße in Richtung Kreisverkehr Hauptstraße. Hier fuhr sie mit ihrem Pkw gegen einen Leitpfosten, wobei der Vorderreifen platzte. Die Unfallverursacherin fuhr weiter, wobei sie in extremen Schlangenlinien unterwegs war und auch teilweise auf den Gehsteig und auf die Gegenfahrspur geriet. Von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers konnte die 47-Jährige in ihrer Wohnung angetroffen werden. Hierbei wurde starker Alkoholgeruch bei ihr festgestellt. Ein Alkoholtest war nicht möglich; die 47-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken ihres VW beschädigte eine 41-Jährige am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr einen Mercedes Benz, der im absoluten Halteverbot in der Rauchbeinstraße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

