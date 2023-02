POL-AA: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Rems-Murr-Kreis: (ots) - In der Grabenstraße im Parkhaus Stadtmitte ereignete sich am Mittwochvormittag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen geparkten Pkw Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallgeschehen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro hinterlassen wurde, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen. Rückfragen bitte ...

