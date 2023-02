Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeibeamter bei Widerstand leicht verletzt - Auto beschädigt - Kind im Waffenschrank eingeperrt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Fußgänger bei Unfall verletzt

Eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Kleinwagens befuhr am Mittwoch gegen 13.15 Uhr die Stuttgarter Straße stadteinwärts, als sie auf Höhe einer dortigen Agip-Tankstelle eine die Fahrbahn querenden Fußgänger erfasste. Hierbei verletzte sich der 18-Jährige leicht und wurde im Anschluss im Krankenhaus medizinisch versorgt. Die unbekannte Autofahrerin war nach dem Vorfall weitergefahren. Hinweise auf diese oder deren Auto nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Versuchter Einbruch

Bei einem Einbruchsversuch in eine Gaststätte in der Wilhelm-Erlenbusch-Straße verursachten die unbekannten Täter an der Gebäudeeingangstüre einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Einen Zugang zum Gebäude konnten sich die Einbrecher nicht verschaffen. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen übernommen, das zwischen Sonntagabend und Mittwochmittag verübt wurde. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0719179090 entgegengenommen.

Winnenden: Polizist bei Widerstand verletzt

Ein 23-Jähriger musste am Donnerstag gegen 1 Uhr wegen einer akuten psychischen Erkrankung mit einer einhergehenden Selbstgefährdung in die Psychiatrische Klinik in Winnenden eingeliefert werden. Die Person wurde vom Rettungsdienst in Begleitung der Polizei dorthin verbracht. Dort angekommen, weigerte sich die Person plötzlich dort eingewiesen zu werden und widersetzte sich der Maßnahme. Beim Fixieren des 23-Jährigen wurde ein Beamter leicht verletzt.

Waiblingen: Auto zerkratzt

In der Eugenstraße wurde ein Pkw Mercedes mutwillig beschädigt. Unbekannte haben an dem Fahrzeug die Lackierung zerkratzt und hierbei 3000 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verursacht wurde, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Weinstadt: Junge in Tresor eingesperrt

Einige Kinder haben sich am Mittwochnachmittag bei einem Baumarkt in der Kalkofenstraße aufgehalten. Den Informationen zufolge haben sie sich dort im Spiel gegenseitig und wiederholt in einen Waffenschrank eingesperrt. Als sich ein 10-jähriger Junge darin einsperren ließ, konnte der Waffenschrank aus unerklärbaren Gründen nicht mehr geöffnet werden. Nachdem sich die Tür auch nicht mit dem Master-Code öffnen ließ, wurde die örtliche Feuerwehr hinzugezogen. Diese rückten mit schwerem Gerät an und öffneten das Behältnis. Der Junge blieb unversehrt. Der Schaden am Schrank beläuft sich auf 2500 Euro.

