Wachtendonk (ots) - Im Zeitraum von Freitag (04. November 2022), 16:00 Uhr bis Montag (07. November 2022), 16:00 Uhr, kam es in Geldern zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff. Der oder die bislang unbekannten Täter, beschädigten die Tankschlösser von zwei Baumaschinen, welche an einer Baustelle an der Meerendonker Straße abgestellt gewesen waren und entwendeten ...

mehr