Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Dieselkraftstoff entwendet worden

Polizei sucht Zeugen

Wachtendonk (ots)

Im Zeitraum von Freitag (04. November 2022), 16:00 Uhr bis Montag (07. November 2022), 16:00 Uhr, kam es in Geldern zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff. Der oder die bislang unbekannten Täter, beschädigten die Tankschlösser von zwei Baumaschinen, welche an einer Baustelle an der Meerendonker Straße abgestellt gewesen waren und entwendeten rund 300 Liter Dieselkraftstoff. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell