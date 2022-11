Goch (ots) - Am Dienstagmorgen (8. November 2022) kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Wohngebäude an der Melatenstraße. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurden drei Personen - zwei Erwachsene und ein Kleinkind - in einem Obergeschoss des Gebäudes festgestellt, die sich unberechtigter Weise dort aufhielten. Der 39-jährige Mann, die ...

mehr