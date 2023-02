Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Zimmerbrand - Fahrzeugbrand - Enttäuschendes Ergebnis bei Testkaufaktion - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Nach Unfallaufnahme auf Streifenwagen aufgefahren

Am Donnerstag gegen 11 Uhr wollte eine 20-Jährige nach einer Unfallaufnahme -aufgrund eines vorherigen Unfalls - in der Richard-Wagner-Straße mit ihrem Renault rückwärts wegfahren. Hierbei prallte sie gegen den dahinter abgestellten Streifenwagen der eingesetzten Polizeibeamten und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Bopfingen/Flochberg: Zusammenstoß zweier PKW

Ein 27-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 10:20 Uhr den Verbindungsweg der Marienstraße und der Heidmühlstraße. Als er am Ende des Weges nach links in Richtung Heidmühlstraße einbiegen wollte, übersah er einen Ford eines 52-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 11:05 Uhr und 11:50 Uhr beim Vorbeifahren einen am Straßenrand der Straße Am Stadtgraben abgestellten Peugeot. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.

Ellwangen/Killingen: Zimmerbrand

Am Donnerstagvormittag wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Zimmerbrand in der St.-Martinus-Straße gemeldet. Gegen 09:55 Uhr wurde der Hausbesitzer auf den Brand aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer - welches aus bislang unbekannter Ursache entstand - rasch gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugbrand

Am Donnerstagvormittag wurde die Polizei über einen Fahrzeugbrand auf der L1075 informiert. Ein 33-Jähriger war dort mit seinem Citroen von Lenningen in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs. Kurz nach der Kreisgrenze bemerkte er Rauch im Motorraum. Dem Mann gelang es noch den PKW in eine angrenzende Wiese zu steuern und sich unverletzt in Sicherheit zu bringen, bevor das Fahrzeug Feuer fing. Erste Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein technischer Defekt ursächlich für den Brand war. Am Citroen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Bettringen: Radfahrer leicht verletzt

Am Donnerstag befuhr ein 49- jähriger Fahrradfahrer gegen 8 Uhr den Parkplatz eines Gymnasiums in der Scheffoldstraße. Um auf den gegenüberliegenden Radweg zu gelangen, querte er den Fahrweg einer 43-jährigen Renault-Fahrerin. Hierbei touchierte der Radler den Renault und stürzte in Folge. Durch den Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Bettringen: Auf Gegenfahrbahn geraten

Vermutlich aufgrund einer medizinischer Ursache geriet am Donnerstag, gegen 10:40 Uhr, eine 88-Jährige mit ihrem VW auf der "Neuen Straße" auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen stieß sie dort mit einem entgegenkommenden Audi eines 48-Jährigen zusammen. Beim Zusammenstoß wurde die 88-Jährige schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Enttäuschendes Ergebnis bei Testkaufaktion

Übermäßiger Alkoholkonsum bei Jugendlichen ist nicht nur ungesund, sondern löst nicht selten auch Polizei- oder Rettungseinsätze aus. So manche "Feier" endet mit der stationären Aufnahme im Krankenhaus, wenn Minderjährige hochprozentigen Alkohol konsumieren. Um diesen Umstand entgegenzuwirken und die Verkäufer/-innen von Ladengeschäften, Kiosken und Tankstellen zu sensibilisieren, führte die Polizei Schwäbisch Gmünd am Dienstag, 07.02.2023, gemeinsam mit dem Ordnungsamt Schwäbisch Gmünd - gerade mit Hinblick auf die bevorstehende Faschingszeit - Alkohol-Testkäufe durch. Unterstützt wurden sie hierbei von zwei Jugendlichen im Alter von 17 Jahren, welche Testkäufe an zwölf verschiedenen Verkaufsstellen durchführten. Leider wurde den Jugendlichen an acht der zwölf Verkaufsstätten branntweinhaltige alkoholische Getränke verkauft. Eine Negativüberraschung war dabei, dass der Alkohol vielmals trotz Ausweiskontrollen an die 17jährigen Jugendlichen verkauft wurde. Darauf angesprochen bekamen die Polizeibeamten und das Ordnungsamt Schwäbisch Gmünd mehrmals die Auskunft, dass man nur auf das Geburtsjahr geschaut hätte. Tatsächlich aber wird über das Kassensystem darauf hingewiesen, das genaue Alter mit Tag/Monat/Jahr zu überprüfen. Nach Abschluss der Testkäufe wurde mit den Verkäufern/-innen der überprüften Verkaufsstätten Kontakt aufgenommen und anschließend eine Anzeige gefertigt.

