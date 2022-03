Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen++

Oldenburg (ots)

Am 16.03.2022, gegen 16:00 Uhr, kam es in Bad Zwischenahn, in der Haarenstrother Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit zwei schwerverletzten Personen. Ein 39-jähriger Unfallbeteiligter aus Oldenburg befuhr mit seinem Fiat Panda die Haarenstrother Straße in Richtung Oldenburg. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der 39-jährige aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fiat auf die Gegenfahrfahr und stieß dort Frontal mit dem PKW, VW Caddy, eines 44-Jährigen Unfallbeteiligten aus Bad Zwischenahn zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden PKW entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von ca. 20000 Euro. Während der Versorgung der Verletzten und der Bergung der PKW musste die Haarenstrother Straße temporär gesperrt werden.

