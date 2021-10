Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Vom Pedal gerutscht - 86-Jähriger schwer verletzt

Kürten (ots)

Am Donnerstag (28.10.) kam es am Vormittag zu einem Verkehrsunfall auf der Wipperfürther Straße im Ortsteil Dürscheid. Ein 86-Jähriger VW-Fahrer aus Kürten rutschte beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke vom Pedal ab und beschleunigte infolgedessen seinen Wagen so stark, dass dieser zunächst gegen ein geparktes Auto stieß und anschließend mit einem Laternenmast kollidierte. Der Senior wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach eigenen Angaben verlor der 86-Jährige die Besinnung; der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. (mw)

