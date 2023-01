POL-UL: (UL) Ulm - Vandalismus entlang der Elisabethenstraße

Ulm (ots) - Am Samstagmittag, gegen 12.45 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger über den Klosterhof in Söflingen. Da er unaufmerksam war, fuhr er zunächst an angestrebten Grundstückeinfahrt vorbei. Kurz entschlossen setzte er mit seinem Ford Transit rückwärts, ohne auf den bereits hinter ihm stehenden Mercedes zu achten. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR, am Mercedes in Höhe von 5.000 EUR. Beide Insassen ...

