POL-UL: (GP) Eislingen - Kind biss nach Ladendiebstahl zu und schlug um sich

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, gegen 17.30 Uhr, ging der 9-Jährige in einen Laden. Er nahm mehrere Süßigkeiten in seine Hand und machte prompt kehrt, ohne die Leckereien zu bezahlen. Dies wurde durch eine Detektivin bemerkt, die ihn festhielt. Eine Kundin kam zur Hilfe, um den rabiaten Jüngling zu bändigen. Dieser schlug um sich und biss der Kundin in einen Finger und in den Arm. Erst im Büro angekommen, ließ er sich beruhigen und wartete auf die Polizei. Die Wunden der Kundin mussten medizinisch versorgt werden. Der Bengel wurde durch die Polizei dem Vater überstellt.

