Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Fahranfänger flog von der Straße

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23.20 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger auf der L1225 von Holzhausen in Richtung Unterberken. Der VW Golf kam nach links von der Straße ab. Nach zweimaligem Überschlag blieb er auf den Rädern stehen. Der schwer verletzte Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Seine beiden 17-jährigen Mitfahrer wurden nur leicht verletzt. Unfallursächlich dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Die Straße macht dort, kurz nach Ortsende Holzhausen, eine deutliche Linkskurve. Der Schaden am Auto wird auf 8.000 EUR geschätzt.

+++++++++++++++++++++++++++ 189156

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell