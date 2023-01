Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Schlägerei Polizisten angegriffen - Komplett ausgerastet ist am frühen Samstagmorgen in Ulm ein 19-Jähriger.

Ulm (ots)

Kurz nach 05:00 Uhr traf der junge Mann in der Schillerstraße auf zwei 20 und 19 Jahre alte Männer. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zwischen den Alkoholisierten sofort zum Streit. Der 19-Jährige verteilte Fausthiebe. Seine Kontrahenten gingen beide zu Boden. Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte nahmen den Aggressor fest. Auf der Dienststelle eskalierte die Situation dann vollends. Der 19-Jährige trat nach den Polizisten und musste fixiert werden. Auf dem Weg in die Zelle versuchte er, den Polizisten Kopfstöße zu verpassen. In der Zelle schlug er gezielt nach ihnen. Die Beamten wehrten alle Angriffe ab. Der 19-Jährige blieb in der Zelle. Er wird sich nun wegen Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben. Der Aufenthalt in der Zelle wird ihm in Rechnung gestellt.

+++++++++++++++++++ (185179+185184+185190) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell