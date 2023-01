Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Diebe auf der Flucht - Mit Taschen voller Diebesgut ist eine Bande am Freitagnachmittag in Erbach mit dem Zug geflüchtet.

Ulm (ots)

Gegen 15:25 Uhr betrat die vierköpfige Männergruppe ein Geschäft in der Heinrich-Hammer-Straße in Erbach. Innerhalb kürzester Zeit stopften sie gezielt etliche Parfums in mitgebrachte Taschen und rannten wieder aus dem Geschäft. Ihr Fluchtweg führte sie direkt zum Bahnhof. Dort stiegen sie in den Zug in Richtung Laupheim. Eine Zeugin verfolgte die Diebe bis zum Bahnhof. Diese waren ihr bereits zuvor aufgefallen, als sie mit dem Zug aus Laupheim kamen. Der Wert der entwendeten Parfums liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zur Beschreibung der Täter ist bekannt, dass alle zwischen 20 und 25 Jahre alt waren. Drei der Männer waren von südländischer Erscheinung und trugen einen kurz geschorenen Vollbart. Alle drei trugen auffällige schwarze Daunenjacken, mit entweder weißen, gelben oder türkisen Farbelementen. Der vierte Dieb war mit einer schwarz/weißen Jacke bekleidet. Auffallend an ihm waren seine rot/schwarzen Haare mit Ponyfrisur. Das Polizeirevier Ulm-West nahm die ersten Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 oder direkt beim Polizeiposten Erbach zu melden.

Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111

