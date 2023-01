Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Betrunkener ging verloren und wurde wiedergefunden

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz nach 4 Uhr, wurde die Polizei informiert, dass ein 26-Jähriger vermisst wird. Er war in der Nacht mit Freunden unterwegs. Auf dem Heimweg ging es ihm nicht gut und das Auto stoppte zwischen Uttenweiler und Sauggart. Während der Fahrer frisch Erbrochenes beseitigte, ging der stark betrunkene Mann in unbekannte Richtung weg. Auf der Strecke durch den Wald war er auch spontan nicht mehr aufzufinden. Nach einer guten Stunde erfolgloser eigener Suche verständigten die Freunde die Polizei. Es wurden 10 Männer der Feuerwehr und 10 der Rettungshundestaffel alarmiert, die die Suche, auch mit zwei Drohnen und Personenspürhund, begannen. Als ein eingesetzter Feuerwehrmann aus Sauggart nochmal zu sich nach Hause musste, fand er den 26-Jährigen in der überdachten Hofeinfahrt kurz vor halb Sieben schlafend auf. Er wurde seinen Freunden übergeben, die ihn nach Hause brachten.

++++++++++++++++++++ 190203

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell