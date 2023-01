Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen(Benz) - Zwei Fußgänger gerieten in Streit

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, gegen 16.20 Uhr, ging ein 61-Jähriger mit seinem Hund in der Bernauer Straße spazieren. Auf Höhe der Ebertstraße kam ihm ein 66-Jähriger entgegengerannt. Dieser ging aggressiv auf ihn zu und rempelte ihn an. Der Angegriffene setzte sich zu Wehr und wollte seinen Kontrahenten wegschieben. Er wurde aber überwunden und der 66-Jährige stieß ihn zu Boden. Beim Eintreffen der Polizei lag dieser noch auf dem Hundehalter. Der 61-Jährige hatte sich bei dem Angriff an seinem Bein verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zum Motiv des Angreifers gibt es bisher keine Hinweise.

