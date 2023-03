Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dierdorf (ots)

Am frühen Dienstagabend kam es auf der Bundesstraße 413 zwischen Dierdorf und der BAB zu einem Auffahrunfall, bei dem eine PKW - Fahrerin und ihr 6-jähriges Kind leichte Verletzungen erlitten. Ein LKW-Fahrer fuhr im Einmündungsbereich zur Landesstraße 258 auf die vorausfahrende und unvermittelt stark abbremsende PKW Fahrerin auf. An dem LKW entstand ein Sachschaden im unteren und am PKW ein Schaden im oberen 4-stelligen Bereich. Die Fahrerin und ein auf dem Beifahrersitz ordnungsgemäß gesichertes 6-jähriges Kind wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sie wurden nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen.

