POL-PPTR: Wohnungseinbruch in Trier

Trier (ots) - Ein Unbekannter stieg in der vergangenen Nacht von Mittwoch, 21. Dezember, 22 Uhr auf Donnerstag, 22. Dezember, 3:30 Uhr, in der Bollwerkstraße durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung ein. Er entwendete Bargeld und Bluetooth-Kopfhörer. Hinweise werden an die Kriminalinspektion Trier unter 0651/9779-2290 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: ...

