POL-FR: Gutach: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag, 10.03.2023 hatte ein bislang unbekannter Autofahrer ein im Bereich der Vogtsstraße 1 in Waldkirch geparkten Pkw vermutlich beim Rangieren an dessen rechter Heckseite beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe ...

