Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Viel zu schnell auf Kreisstraße unterwegs - zwei Monate Fahrverbot

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Rheinfelden führte am Montag, 13.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 09.40 Uhr bis 11.40 Uhr, auf der Kreisstraße 6336, der Nordschwabener Straße, in Höhe des Mättlekreuz, eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Erlaubt sind in diesem Bereich eine Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. Das Polizeirevier stellte insgesamt 17 Verstöße wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung fest. Spitzenreiter war ein 37-jähriger Pkw-Fahrer, welcher mit 140 Stundenkilometern gemessen wurde. In erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro + Gebühren, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

