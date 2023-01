BPOLD-B: 19-Jähriger verletzt Reisenden mit Messer

Berlin-Mitte (ots) - Nachdem Unbekannte am Donnerstagabend einen Fahrgast in einer S-Bahn niederschlugen, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen. Gegen 22:15 Uhr stiegen die unbekannt gebliebenen Männer am Bahnhof Westhafen in die Ringbahn. Unvermittelt schlugen und traten sie auf einen Fahrgast ein. Am Bahnhof Wedding flüchteten die Angreifer. Der 32-jährige Berliner erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und kam zur ...

