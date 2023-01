Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei sucht Zeugen nach Angriff in der S-Bahn

Berlin-Mitte (ots)

Nachdem Unbekannte am Donnerstagabend einen Fahrgast in einer S-Bahn niederschlugen, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Gegen 22:15 Uhr stiegen die unbekannt gebliebenen Männer am Bahnhof Westhafen in die Ringbahn. Unvermittelt schlugen und traten sie auf einen Fahrgast ein. Am Bahnhof Wedding flüchteten die Angreifer. Der 32-jährige Berliner erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Wer hat die Tat am Donnerstag, den 26. Januar 2023, gegen 22:15 Uhr beobachtet und kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 / 2062293 60 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell