Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Rauchentwicklung durch Hackschnitzelanlage- vier Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 14.03.2023, gg. 08.15 Uhr, kam es zur Rauchentwicklung in einer Hackschnitzelanlage der Sommerberg-Schule in Lenzkirch. Mutmaßlich von der Verbrennungsanlage trat der Rauch aus.

Die Schule wurde deshalb vorsorglich geräumt. Für etwa 2 ½ Stunden kamen die Schüler in der nebenanliegenden Festhalle unter, bis sie gg. 10.45 Uhr in ihre Unterrichtsräume zurückkehren konnten.

Aufgrund eingeatmeten Rauchs wurden vier Personen ärztlich untersucht, konnten die entsprechenden Krankenhäuser jedoch wieder verlassen.

An dem Einsatz waren die Feuerwehren Lenzkirch und Neustadt beteiligt. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren ebenfalls eingesetzt.

Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen übernommen.

Bereits am frühen Morgen des 14.03.2023 kam es ebenfalls zur Rauchentwicklung in einer Hackschnitzelanlage in einer Schule in Schönau/ Schwarzwald, welche ebenfalls im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg liegt. Die bereits gesondert veröffentlichte Pressemitteilung ist dieser angehängt.

sk

-----------------

Pressemitteilung Schönau vom 14.03.2023

Schönau: Rauchentwicklung durch Hackschnitzelanlage

Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstag, 14.03.2023 gegen 06.00 Uhr zu einem Feueralarm in einer Schule in der Talstraße alarmiert. Beim Eintreffen konnte bereits Brandgeruch wahrgenommen werden. Im Bereich der Hackschnitzelanlage im Keller der Schule kam es zu einer Rauchentwicklung. Grund hierfür war ein Rückbrand in der Förderschnecke der Hackschnitzelanlage. Dieser wurde von der Feuerwehr gelöscht und die Räumlichkeit gelüftet. Verletzt wurde niemand. Die Schule wurde für diesen Tag geschlossen. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Die Feuerwehr Schönau war mit vier Fahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz. Ebenfalls die Feuerwehr Aitern mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften.

md/tb

