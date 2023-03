Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 174; Reifendiebstahl wie im Krimi; Kontrolle von Kraftfahrzeugen und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche nach Unfallflucht - Offenbach

(jg) Am vergangenen Dienstag (28.02.2023) ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen auf dem Taunusring stadteinwärts an der Kreuzung Sprendlinger Landstraße. Das vordere Fahrzeug, ein schwarzer BMW, flüchtete vom Unfallort. Der BMW stand als erstes Fahrzeug an einer roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, fuhr der Fahrer zunächst an, bremste jedoch dann abrupt ohne ersichtlichen Grund stark ab. Die beiden dahinter befindlichen Fahrzeuge fuhren daraufhin aufeinander auf und touchierten hierbei auch den BMW. Dieser flüchtete dann vom Unfallort. Durch die Unfallbeteiligten konnte das Teilkennzeichen OF-?? 8888 abgelesen werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW, vermutlich um einen SUV aus der X-Serie. Das Fahrzeug weist eventuell Beschädigungen am Heck auf. Die Unfallfluchtermittler sind unter Telefonnummer 06183 91155-0 zu erreichen.

2. Nicht das geklaute Rad, aber dennoch geklaut - Offenbach

(neu) Eine durchaus kuriose Wendung nahm am vergangenen Wochenende die Fahndung nach zwei mutmaßlichen Fahrraddieben in der Offenbacher Innenstadt. Ins Visier der Polizei gerieten dabei zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche, die sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei stellen müssen. Nachdem einer 40 Jahre alten Frau ihr Fahrrad am Freitagnachmittag im Nordend geklaut wurde und sie deswegen eine Anzeige erstattete, wurde ein solches Rad wenig später im Internet zum Verkauf angeboten. Unter dem Vorwand, Interesse an dem Fahrrad zu haben, verabredete sich die 40-Jährige in Absprache mit der Polizei für Sonntag zu einem Treffen mit den Verkäufern in der Innenstadt. Zivilbeamte nahmen daraufhin die beiden Jugendlichen vorläufig fest. Dabei stellte sich heraus, dass das angebotene Trekkingrad leider nicht das gesuchte Rad der Offenbacherin war. Gleichwohl gab die Überprüfung der Rahmennummer des angebotenen Rades einen Treffer. Demnach stammte auch dieses aus einem vorangegangenen Diebstahl. Die genauen Hintergründe hierzu werden derzeit noch ermittelt. Da die beiden jungen Männer für die Herkunft des zweiten Rades ebenfalls keine schlüssige Erklärung hatten, wurde auch dieses wegen des Verdachts eines Diebstahls zunächst sichergestellt.

3. Zeugensuche nach Einbruchsserie in Bäckereien - Rodgau

(dj) Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen mehreren Einbrüchen in Bäckereien, die nach derzeitigem Ermittlungsstand durch dieselben Täter verübt wurden. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Einbrecher, zwischen 19 und 5.30 Uhr, Zutritt zu den Räumlichkeiten von drei Bäckereien in Rodgau und hielten nach Diebesgut Ausschau. In Dudenhofen stahlen sie aus einer baulich verbundenen Metzgerei Bargeld in Höhe von 1.300 Euro. Im Stadtteil Nieder-Roden versuchten die Ganoven bei einer Bäckerei in der Frankfurter Straße einen Tresor zu öffnen. Bei einem weiteren Versuch in Jügesheim, wurden die Täter beim Betreten des Gebäudes gestört, sodass sie die Flucht antraten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Seit Februar 2023 wurden im Kreis Offenbach mehrere Geschäfte, insbesondere Bäckereien von Einbrecherbanden aufgesucht. Schon einfache Maßnahmen können helfen, einen solchen Einbruch zu erschweren oder gar zu verhindern. Bei Bedarf informiert Sie die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle im Polizeipräsidium Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 kostenlos sowie unverbindlich über geeignete Sicherheitstechniken und gibt Ihnen besondere Verhaltenstipps zum Thema Einbruchschutz. Weitere Informationen zum Einbruchschutz finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de.

4. Unfallflucht: Wer beschädigte den grauen Ford Puma? - Rödermark

(dw) Die Polizei fahndet nach dem Verursacher einer Verkehrsunfallflucht in der Liebigstraße, Höhe der Hausnummer 20, in Rödermark. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigte vermutlich ein Renault Transporter in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 18.30 Uhr und 6.40 Uhr, wohl beim Vorbeifahren einen grauen Ford Puma. Dabei beschädigte der Fahrer nicht nur die Radkästen und die Beifahrertür des geparkten Fahrzeuges sondern riss sich selber zwei Kunstoffteile der Seitenverkleidung ab. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183/91155-0 entgegen.

5. Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 174 - Dietzenbach

(dw) Am frühen Montagabend ereignete sich auf der Kreisstraße 174 zwischen Rodgau und Dietzenbach ein Verkehrsunfall, bei dem der mumaßliche Unfallverursacher schwer verletzt wurde. Ein 22 Jahre alter Mann aus Dietzenbach war gegen 18.00 Uhr mit seinem Opel Corsa aus Rodgau kommend in östliche Richtung unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen soll er er dabei zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit zwei Fahrzeuge überholte haben, ehe er sich aufgrund eines entgegenkommenden Lastwagens verschätzte und ein weiteres Überholmanöver abbrechen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den rechten Graben. Aufgrund einer im Graben befindlichen Anhöhe wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert, überschlug sich und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

6. Zeugen gesucht! Sachbeschädigung an Baumaschinen - Seligenstadt

(dj) Unbekannte waren am Wochenende im Seligenstädter Stadtwald im Bereich Landwehrschneise/Kieselheckenschneise auf einer Baustelle zugange. Zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, zerstörten die Täter die Scheiben von zwei frei zugänglichen Baumaschinen. Nach ersten Schätzungen liegt der Gesamtschaden über 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden.

7. Reifendiebstahl wie im Krimi - Seligenstadt

(jg) Bei einem Autohandel in der Aschaffenburger Straße, in der Nähe des Amtsgerichts, wurden am Wochenende zwei komplette Sätze Räder von zwei Fahrzeugen abmontiert und entwendet. Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände des Autohauses. Dort wurden dann von zwei hochwertigen Fahrzeugen jeweils alle vier Räder abmontiert. Wie in einem Fernsehkrimi, wurden die Fahrzeuge nach der Demontage der Räder auf Pflastersteinen zurückgelassen. Die Täter flüchteten dann mit ihrer Beute in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Gelände des Autohauses oder im Nahbereich gesehen? Konnten verdächtige Personen im Bereich des Autohauses gesehen werden? Hinweise werden unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

Bereich Main-Kinzig

1. Kontrolle von Kraftfahrzeugen - Hanau

(dw) Die Polizei hat am Montagvormittag in Hanau, Josef-Nautz-Straße/Hafenstraße eine Verkehrskontrolle im Rahmen der so genannten ROADPOL-Woche durchgeführt. In der Zeit zwischen 9.30 und 11.30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen zahlreiche Autofahrer und fertigten insgesamt vier Verkehrsstrafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Weiterhin wurden drei Fahrzeugführer ohne angelegten Sicherheitsgurt angehalten.

2. Zeugensuche nach Diebstahl aus Juweliergeschäft - Steinheim

(dw) Am Montagvormittag, um etwa 11.30 Uhr, verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Juweliergeschäft in der Steinheimer Vorstadt, mit dem Vorwand, dort Schmuck kaufen zu wollen. Dabei gelang es ihm während ihm die Verkäuferin den Schmuck zeigte unbemerkt mehrere Schmuckstücke im Wert von 25.900 Euro zu entwenden. Im Anschluss wurde der Langfinger von einem dunkelgrauen Mercedes Coupe abgeholt und fuhr in unbekannte Richtung. Der Dieb wurde als 1,75 Meter groß, Ende 30 Jahre alt, mit dunklen kurzen Haaren und glattrasiert beschrieben. Vermutlich stammt er aus Osteuropa. Die Abholerin, welche das Fahrzeug fuhr, soll ebenfalls etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein, ein osteuropäisches Erscheinungsbild und lange blonde Haare haben. Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der Rufnummer 06181/100-123 von der Kriminalpolizei entgegengenommen.

3. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Maintal

(jg) Beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Supermarktparkplatz in der Industriestraße wurde am Samstag, zwischen 13 und 14.20 Uhr, eine Unfallflucht begangen. Durch die Fahrerin eines roten Kleinwagens wurde beim Ausparken die Heckstoßstange des links danebenstehenden schwarzen Volvos beschädigt. Es konnten rote Farbanhaftungen an der Stoßstange des Volvos entdeckt werden. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben. Die Fahrerin soll Mitte 40 und circa 1,65 Meter groß sein sowie lange schwarze Haare haben und eine Brille tragen. Hinweise werden bei der Polizeistation Maintal unter der Telefonnummer 06181 4302-0 entgegengenommen.

Offenbach, 07.03.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell