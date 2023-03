Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 05.03.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer sah das mutmaßliche Autorennen - Offenbach / Stadion

Bereits am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr soll sich der 26-jährige Fahrer eines schwarzen Audi mit dem Fahrer eines goldenen Mercedes AMG ein illegales Rennen geliefert haben. Die Autos sollen mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Fahrmanövern auf der Bieberer Straße unterwegs gewesen sein. In Höhe des Stadions kam der Mercedes von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Poller. Der Fahrer ließ seinen Wagen stehen und flüchtete in Richtung Bieber. Den Fahrer des Audi konnte die Polizei noch an der Unfallstelle festnehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen, insbesondere zum Fahrer des Mercedes, dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 05.03.2023, Pradel, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell