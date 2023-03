Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Freitag, 03.03.2023

Offenbach (ots)

Motorradfahrerin tödlich verletzt - Schöneck

Am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3009, zwischen Nidderau Windecken und Schöneck Kilianstädten zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Motorradfahrerin aus Nidderau geriet in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache mit ihrer Honda in den Gegenverkehr, wo sie mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammenstieß. Die junge Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Zur Feststellung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Landesstraße 3009 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Offenbach am Main, 03.03.2023, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

