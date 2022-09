Bad Segeberg (ots) - Am 27.09.22, gegen 17.15 Uhr ist es in Pinneberg in der Schulstraße zu einer Raubtat gekommen. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen erzwangen vier männliche Täter in einer Wohnung in der Schulstraße unter Vorhalt eines Messers und einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld der beiden Geschädigten im Alter von 31 und 34 aus Düsseldorf. Anschließend flüchteten die vier Täter aus einem Fenster der Wohnung über den Drosteipark in ...

