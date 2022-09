Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person - PKW fährt auf Carportdach

Bad Segeberg (ots)

Am 28.09.22, gegen 08.35 Uhr, ist es in Elmshorn im Erich-Ollenhauer-Weg in Elmshorn zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Elmshorner den Rethfelder Ring in Richtung des Adenauerdamms. An der Kreuzung Rethfelder Ring/Adenauerdamm/Erich-Ollenhauer-Weg beschleunigte der 85-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache seinen Wagen. Er fuhr geradewegs auf ein Einfamilienhaus zu und geriet dabei in die Hecke des Hauses. Zuvor touchierte er zwei dort stehende PKW. Der Erdwall, auf dem die Hecke gewachsen ist, habe als eine Art Rampe gedient. Von dort ist der Mercedes auf das Carportdach geraten.

Der 85-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 51.500,-EUR geschätzt

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell