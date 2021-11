Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht mit Folgen

Leinefelde (ots)

Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, tankte der Fahrer eines Seat an einer Tankstelle in Leinefelde. Nachdem er die Fahrt nach dem Tankvorgang fortsetzen wollte, stieß er beim Rangieren gegen ein anderes Fahrzeug und beschädigte dieses. In der weiteren Folge verließ Fahrer des Seats den Unfallort entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter. Zeugenhinweise führten die Polizisten zu seiner Wohnanschrift. Der Autofahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der 28-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und erwartet nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell