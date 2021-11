Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schrottauto abgebrannt

Hohenebra (ots)

Ein alter Ford Mondeo stand am Sonntagnachmittag in Hohenebra, An den Linden in Flammen. Zeugen hatten das Feuer gegen 16.35 Uhr auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Gelände entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Die konnte ein Abbrennen des über 20 Jahre alten Fahrzeuges nicht verhindern. Eine Scheune, die in der Nähe stand blieb unbeschädigt. Die Kriminalpolizei untersuchte den Brandort. Zur genauen Brandursache sind aber noch keine Aussagen möglich. Ein vorsätzliches Anzünden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Schaden ist gering, das Auto sollte verschrottet werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell