Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baggerlöffel gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Montagmorgen entdeckten Mitarbeiter einer Baufirma den Diebstahl eines Baggerlöffels. Das Gerät stand auf einem Lagerplatz in Kleinwechsungen an der Hauptstraße. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Letztmalig wurde der Baggerlöffel am Dienstag, 23. November gesehen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

