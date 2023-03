Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 04.03.2023

Bereich Offenbach

1. Rotlicht missachtet: Fahrer flüchtet - Rodgau

Am Freitag gegen 15:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung K 174 / Rodgau-Ringstraße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines dunklen Pkw kam aus Richtung Dietzenbach. Er soll eine rote Ampel überfahren haben und ist anschließend mit einem weißen VW Polo zusammengestoßen. Danach sei er in Richtung Jügesheim geflüchtet. Die Polizei in Heusenstamm sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06104 69080 melden können.

Bereich Main-Kinzig

1. Keine Meldungen

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Keine Meldungen

Offenbach am Main, 04.03.2023, Pradel PvD

