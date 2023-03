Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeuge nach Auseinandersetzung gesucht; Lastkraftwagen gestohlen; Zeugensuche nach Einbruch; Kind bei Unfall auf dem Schulweg leicht verletzt und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeuge nach Auseinandersetzung gesucht - Offenbach am Main

(dj) Ein zunächst verbal geführter Streit im Friedrichsring endete am Mittwochmittag zwischen den Beteiligten in einer tätlichen Auseinandersetzung. Als die 23-Jährige und der 22-Jährige gegen 16:25 Uhr im Bereich des Hausnummer 2 aufeinandertrafen, soll es nach einem kurzen Streitgespräch zu einer körperlichen Attacke durch den Täter gegen die junge Frau. Die Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Ein aufmerksamer Passant, welcher ein Kind auf dem Arm trug, beobachtete den Vorfall und konnte die beiden Streithähne trennen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Streitschlichter sowie weiteren Augenzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 bei der Polizei in Offenbach zu melden.

2. Geldbeutel geraubt - Polizei sucht Zeugen - Langen

(jm) Ein Fußgänger wurde am Sonntagnachmittag auf der Weserstraße Opfer eines Straßenraubes. Gegen 15.45 Uhr war der 24-Jährige in Höhe der Hausnummer 9 unterwegs. Ein Unbekannter soll von hinten unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät in Richtung des jungen Mannes gesprüht haben, woraufhin er zu Boden ging. Im Nachhinein stellte er das Fehlen seiner Geldbörse fest. Eine Beschreibung von dem Täter liegt derzeit nicht vor. Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Wer hat den Unfall mitbekommen? - Mühlheim

(jg) Im Rosenweg ereignete sich von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20.30 und 9.15 Uhr, eine Unfallflucht, bei der an einem parkenden Fahrzeug der Außenspiegel abgefahren wurde. Ein weißer Peugeot 206 parkte im Bereich der einstelligen Hausnummern am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Ulmenstraße, als ein unbekanntes Fahrzeug den geparkten Wagen beim Vorbeifahren touchierte. Der linke Außenspiegel sowie der Türgriff wurden hierbei beim Fahrzeug des Geschädigten beschädigt. Wer hat den Unfall mitbekommen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06108 6000-0 entgegengenommen.

4. Lastkraftwagen gestohlen - Dietzenbach

(jg) Diebe stahlen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag einen in der Waldstraße abgestellten Lastkraftwagen samt Auflieger. Das Fahrzeug wurde am Samstag, gegen 15 Uhr, abgestellt und durch den Fahrer am Sonntag, um 11.30 Uhr, nicht mehr vorgefunden. Die Diebe haben sich auf bisher ungeklärtem Wege Zugang zum Lastkraftwagen verschafft und entwendeten diesen samt Kühlauflieger. Der Auflieger war zum Zeitpunkt des Abstellens leer gewesen. Im Nahbereich konnte ein GPS-Ortungsgerät gefunden werden, welches sich ursprünglich im Auflieger befunden hatte. Es ist daher davon auszugehen, dass die Diebe gut vorbereitet gewesen waren. Das Fahrzeug als auch der Auflieger hatten ein Kennzeichen aus dem Landkreis Rastatt (RA) Die Kripo bittet nun um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des LKW unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Zeugensuche nach Einbruch - Dietzenbach

(dw) Nachdem unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen in der Offenbacher Straße vergeblich versuchten, in eine Bäckerei einzubrechen, gelang ihnen dies wenig später in einem angrenzenden Restaurant im Bereich der 60er-Hausnummern Die Einbrecher entwendeten dort eine Geldbörse. Einer der beiden Täter gelang dabei durch das geöffnete Küchenfenster in das Restaurant, währenddessen ein weiterer Täter Schmiere stand. Der erste Einbrecher war mit einer hellen Daunenjacke, blauer Jeans und hellen Schuhen bekleidet und trug eventuell eine Brille. Der zweite Täter hatte eine schlanke Statur und war mit einer zweifarbigen Daunenjacke bekleidet. Die Daunenjacke war im Brustbereich und an den Oberarmen dunkler gefärbt als im unteren Bereich. Beide Täter trugen Kapuzen auf dem Kopf. Hinweise zu dem Einbruch, der um etwa 4.40 Uhr stattfand, werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 von der Kriminalpolizei entgegengenommen.

6. In zwei Bäckereifilialen eingebrochen - Wer kann Hinweise geben? - Heusenstamm/Rembrücken

(jm) Unbekannte machten sich in der Nacht zum Montag an zwei Bäckereifilialen im Bereich Heusenstamm zu schaffen. Gegen 1.35 Uhr hörte eine Anwohnerin Schläge und sah zwei Personen in einer Bäckerei in der Frankfurter Straße. Sie informierte umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten zwei Täter über den Innenhof sowie den Zaun auf das angrenzende Grundstück. Es soll sich um zwei Männer mit weißen Mützen gehandelt haben. Zuvor hebelten die Täter eine Eingangstür zum Verkaufsraum auf und gelangten in den Innenraum. Dort öffneten sie gewaltsam die Kasse. Anschließend flüchteten die Eindringlinge offenbar ohne Beute. Zwischen Sonntag, gegen 17.30 Uhr und Montag, 3 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Bäckerei in der Hauptstraße in Rembrücken. Hier verschafften sich die Unbekannten über eine Eingangstür Zugang zum Innenraum. Dort entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld. Die Kripo Offenbach bittet in beiden Fällen Anwohner und Passanten, die verdächtige Personen und Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Kontrolle von Kraftfahrzeugen an der Autobahn 3, Tank und - Rastanlage Weiskirchen

(dw) Die Polizei hat am Freitag auf der Autobahn 3 bei Weiskirchen eine Verkehrskontrolle durchgeführt. In der Zeit zwischen 10 bis 18 Uhr stoppten Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen, gemeinsam mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Operativen Einheit der Bundesautobahn insgesamt 27 Fahrzeuge und überprüften 92 Personen. Insgesamt wurden zwei Verkehrsstrafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eine Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz gefertigt. Weiterhin standen zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss und es konnten zwei Verstöße nach dem Waffengesetz festgestellt werden.

Bereich Main-Kinzig

1. 15-jährige Vermisste aus Worms wohlbehalten angetroffen

(jm) Die seit dem 24.02.2023 vermisste 15-Jährige aus Worms wurde am Samstag wohlbehalten in Hanau angetroffen und nach Hause gebracht. Die Vermisstenfahndung wird somit zurückgenommen.

2. Kind bei Unfall auf dem Schulweg leicht verletzt: Wichtige Zeugen gesucht - Nidderau

(dj) Leichte Verletzungen zog sich ein achtjähriger Junge am Freitagmittag an der Kreuzung Kilianstädter Straße/Eugen-Kaiser-Straße zu, als er beim Überqueren des Kreuzungsbereichs mit einem abbiegenden Auto zusammenstieß. Das Kind zog sich bei dem Unfall Schürfwunden am Schienbein zu und wurde zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der 74-jährige Autofahrer aus Heldenbergen blieb dabei unverletzt. Im Zusammenhang mit dem Unfall, welches sich gegen 11.35 Uhr ereignet hatte, sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben? - Autobahn 66 Gelnhausen/ Gründau-Lieblos

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmittag auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen-West und Gründau-Lieblos bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 12.25 Uhr ein Unbekannter den linken der zwei Fahrstreifen im Baustellenbereich zwischen den beiden Anschlussstellen in Fahrtrichtung Frankfurt. Hierbei soll er zu weit nach links gekommen und gegen eine Warnbake gefahren sein. Diese stellte sich wohl quer zur Fahrbahn, so dass der dahinterfahrende 44-jährige VW Passat-Fahrer mit dieser zusammenstieß. Dabei wurde der Außenspiegel und die Tür auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden von 1.000 Euro. Anschließend sei der Verursacher, bei dem es sich um einen hellen SUV handeln soll, ohne anzuhalten weitergefahren. Die Beamten der Autobahnpolizei Langenselbold erbitten sich nun Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

4. Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben? - Autobahn 66 bei Gelnhausen / Gründau

(dj) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend auf der Autobahn 66 bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum verunfallten BMW und einem blauen Fahrzeug. Gegen 20 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem orangenen "440i xDrive" zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen-West und Gründau-Lieblos am Beginn einer Baustelle gegen zwei Warnbaken. In Zusammenhang mit dem Unfall steht ein blaues Fahrzeug, welches den BMW-Fahrer in dieser Situation abgedrängt haben soll. Gegen den Verursacher wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt, da er nicht anhielt und sich erstmal von der Örtlichkeit entfernte, ohne die Polizei zu informieren. Die Beamten der Autobahnpolizei Langenselbold erbitten sich nun Hinweise zu dem Unfallgeschehen, den beteiligten Fahrzeugen sowie dessen Fahrer. Diese werden unter der Rufnummer 06183 911550 entgegengenommen.

Offenbach, 06.03.2023, Pressestelle, David Jesse

