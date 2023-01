POL-HS: Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Erkelenz (ots) - An der Landstraße 19, in Höhe des Zubringers zur Bundesstraße 57, wurde vorrübergehend eine mobile Lichtzeichenanlage aufgestellt. Diese wurde mangels Stromversorgung mit Batterien gespeist. Zwischen 00 Uhr und 11.20 Uhr wurden am Dienstag, 3. Januar, mehrere Batterieschränke aufgebrochen und insgesamt sieben Batterien daraus entwendet. Personen die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, ...

mehr